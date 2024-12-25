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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: سوريا تواجه مستقبلا غامضا

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:02
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.
وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن  للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك."
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وأوضح عراقجي بأن "من يعتقدون حاليا بتحقيق انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان.
(سكاي نيوز)
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