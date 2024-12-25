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وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش

Lebanon 24
25-12-2024 | 13:51
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زار وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، محور فيلاديلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وخلال الزيارة، قال كاتس: "السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي ولن يكون هنا حماس تحكم ولن تكون هنا حماس عسكرية".
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تابع : "أيضا في غزة سنضمن وجود منطقة عازلة ومواقع سيطرة، ومع كل هذا سنسعى لإطلاق سراح المخطوفين والانتصار على حماس".
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