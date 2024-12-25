وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش

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وخلال الزيارة، قال كاتس: "السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي ولن يكون هنا حماس تحكم ولن تكون هنا حماس عسكرية".تابع : "أيضا في غزة سنضمن وجود منطقة عازلة ومواقع سيطرة، ومع كل هذا سنسعى لإطلاق سراح المخطوفين والانتصار على حماس".