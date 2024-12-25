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عربي-دولي

وزير خارجية البحرين يهنئ الشعب السوري ويؤكد دعم بلاده لقيادته الجديدة

Lebanon 24
25-12-2024 | 16:10
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تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأفادت الخارجية السورية بأن الزياني "بارك للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكدا دعم المملكة البحرينية لإرادة الشعب السوري، فيما أثنى على خطوات القيادة السورية الجديدة".
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وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية.
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