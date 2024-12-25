16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير خارجية البحرين يهنئ الشعب السوري ويؤكد دعم بلاده لقيادته الجديدة
Lebanon 24
25-12-2024
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأفادت الخارجية السورية بأن الزياني "بارك للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكدا دعم المملكة البحرينية لإرادة الشعب السوري، فيما أثنى على خطوات القيادة السورية الجديدة".
Advertisement
وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
02:44 | 2024-12-25
25/12/2024 02:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فيديو والده المسرب.. هذا ما يفعله ابن الفنان راغب علامة في السعودية (صور)
Lebanon 24
بعد فيديو والده المسرب.. هذا ما يفعله ابن الفنان راغب علامة في السعودية (صور)
04:41 | 2024-12-25
25/12/2024 04:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أول عيد ميلاد لهما معا كزوجين.. شاهدوا كيف احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأجواء الكريسماس (فيديو)
Lebanon 24
أول عيد ميلاد لهما معا كزوجين.. شاهدوا كيف احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأجواء الكريسماس (فيديو)
03:50 | 2024-12-25
25/12/2024 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
01:30 | 2024-12-25
25/12/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يتواجدون في دبي.. عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد الميلاد وابنته ماريتا بلقطة رومانسية مع زوجها (صور)
Lebanon 24
يتواجدون في دبي.. عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد الميلاد وابنته ماريتا بلقطة رومانسية مع زوجها (صور)
03:23 | 2024-12-25
25/12/2024 03:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2024-12-25
في أول اتصال رسمي.. ليبيا تؤكد دعمها للحكومة السورية الجديدة
16:40 | 2024-12-25
هكذا تنظر إسرائيل إلى نهر الليطاني في لبنان.. عميدٌ يوضح
16:37 | 2024-12-25
الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية
16:31 | 2024-12-25
9 قتلى في طرطوس.. والسبب ضابط مرتبط بـ"سجن صيدنايا"!
16:05 | 2024-12-25
سقوط 5 قتلى.. ماذا شهدت احتجاجات العلويين في سوريا؟
16:03 | 2024-12-25
بايدن وترامب يبعثان برسائل عيد ميلاد متباينة
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 00:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 00:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
26/12/2024 00:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24