الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية

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وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا حيويا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيّرة"، لافتا إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح".وأوضح أن العملية الأخرى "استهدفت المنطقة الصناعية للجيش الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة"، و"قد أصابت هدفها بدقة".تابع: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ماضية بعون الله تعالى في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".