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عربي-دولي
أكثر من 70 صاروخا ومئة مسيّرة.. بايدن يندّد بالهجوم "الشائن" على أوكرانيا
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:15
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قام الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، بالتنديد بهجوم "شائن" بأكثر من سبعين صاروخا ومئة مسيّرة شنّته روسيا صبيحة عيد الميلاد على شبكة الطاقة في أوكرانيا، وأسفر عن مقتل موظف في محطة حرارية.
وجاء في بيان لبايدن أن "الهدف من هذا الهجوم الشائن هو حرمان الشعب الأوكراني من التدفئة والكهرباء خلال الشتاء وتعريض سلامة شبكة (الطاقة) للخطر".
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ولفت بايدن إلى أنه طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) مواصلة زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بعد الهجوم الذي شنته روسيا في يوم عيد الميلاد على بعض مدن أوكرانيا وشبكتها للطاقة.
وقالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت شبكة الطاقة في البلاد، فضلا عن قصف بعض المدن بصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات أمس الأربعاء.
ومنذ انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات بقيمة 175 مليار دولار لأوكرانيا.(سكاي نيوز)
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