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عربي-دولي

قد يؤثر على رحلاتها.. الخطوط الجوية اليابانية تتعرّض لهجوم إلكتروني

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:42
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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية انها تعرضت لهجوم إلكتروني، قالت إنه ربما يؤثر على رحلاتها الجوية داخل وخارج البلاد.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الخميس، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني قد يؤثر على رحلاتها الداخلية والدولية.
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وأوضحت الشركة في منشور على منصة إكس أن الهجوم بدأ في الساعة 07:24 صباحا (22:24 بتوقيت غرينتش) وأثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأكد متحدث باسم الشركة وقوع الهجوم، لكنه لم يشر إلى مستجدات بشأن تأخير أو إلغاء محتمل للرحلات حتى هذه اللحظة.(سكاي نيوز)


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