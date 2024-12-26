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عربي-دولي

روسيا.. الكشف عن محاولات لاغتيال عسكريين كبار وأفراد أسرهم

Lebanon 24
26-12-2024 | 01:39
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط سلسلة من محاولات الاغتيال ضد عسكريين روس كبار مشاركين في العملية الخاصة وأفراد أسرهم.

وبحسب المعلومات، خططت لهذه المحاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وفق "روسيا اليوم".
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