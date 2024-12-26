روسيا.. الكشف عن محاولات لاغتيال عسكريين كبار وأفراد أسرهم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط سلسلة من محاولات الاغتيال ضد عسكريين روس كبار مشاركين في العملية الخاصة وأفراد أسرهم.



وبحسب المعلومات، خططت لهذه المحاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وفق "روسيا اليوم".

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