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تحذير من الدفاع السورية للمطلوبين: أمامكم 4 أيام فقط

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:55
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أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إطلاق عملية أمنية في طرطوس بهدف حفظ الأمن وملاحقة فلول نظام الأسد المتورطين في الاضطرابات الأخيرة. في هذا السياق، وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدن الساحل السوري، حيث تم فرض طوق أمني حول الأحياء التي شهدت مواجهات أمس.
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وأكدت الوزارة أنها منحت مهلة قدرها 4 أيام للمطلوبين لتسليم أنفسهم مع أسلحتهم.






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