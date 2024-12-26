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عربي-دولي

قتلت إبن زوجها... عذبته حتى الموت وهذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:54
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شهدت محافظة السويس في مصر جريمة قتل بشعة، إذ أقدمت سيدة على تعذيب نجل زوجها حتى الموت، وجرى دفنه قبل أن تقرر جهات التحقيق إعادة استخراج الجثة واكتشاف ملابسات وفاته.

وكشف مصدر لموقع "القاهرة 24" عن التفاصيل الكاملة للجريمة التي وقعت قبل عدة أيام، إذ ورد بلاغ إلى الخط الساخن لنجدة الطفل من 6 أشهر من إحدى الحضانات الخاصة يفيد بوجود صغير تظهر علیه آثار تعذيب واضحة.
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وأوضح المصدر أن المسؤولين تعاملوا مع البلاغ، إذ تبين أن وراء تعذيب الصغير زوجة أبيه، وبالعرض على الجهات المعنية جرى تسليم الصغير إلى شقيقة أبيه، لكنها أعادته مرة أخرى إلى زوجة أبيه.

وأضاف المصدر أن الصغير توفي الأسبوع الماضي وتمت إجراءات الدفن بشكل طبيعي وأقيمت مراسم العزاء، قبل أن يتم الكشف عن وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن شقيقة الطفل الصغرى أبلغت شقيقة والدها بتعذيب زوجة أبيها الطفل بشكل قاس، مما تسبب في وفاته، وحاولت إقناعها بأن سبب الوفاة هو سقوطه من أعلى السلالم في المنزل.

وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية بدأت في تتبع الواقعة، وجرى إبلاغ جهات التحقيق التي أمرت بإعادة استخراج جثة الصغير وعرضها على الطب الشرعي، الذي أكد وفاته نتيجة التعذيب.

وأشار المصدر إلى أنه جرى إلقاء القبض على المتهمة، زوجة الأب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (روسيا اليوم)

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