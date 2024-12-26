أثناء خطاب الحوثي... غارات إسرائيلية تستهدف الحوثيين (فيديو)

قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية إن سلاح الجو قصف مطار صنعاء الدولي في اليمن.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن غارات استهدفت برج المراقبة والمدرج الرئيس في مطار صنعاء.



وجاء القصف بينما كان عبد الملك الحوثي يلقي كلمة على هواء مباشرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت نقلاً عن مصدر عسكري، إنّ "الهجمات في اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين".

وأضاف أنّ "الهجمات في اليمن ليست مثل الهجمات السابقة".