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إقتصاد

إنخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:04
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انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بواقع ألف طلب.


وقالت وزارة العمل الأميركية، في بيان اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الأولية انخفض خلال الأسبوع الماضي بمقدار ألف طلب إلى 219 ألفا. 
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وجاء ذلك بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة نحو 223 ألف طلب من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة التي كانت عند 220 ألفا. (روسيا اليوم)

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