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عربي-دولي

في دولة عربيّة.. مشروع قانون يفرض ضوابط على المراهقين في مواقع التواصل

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:24
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في خطوة غير مسبوقة، أظهر مشروع قانون عرضه نواب في البرلمان المغربي مقترحا يحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 سنة، تفاديا للمخاطر والسلوكيات التي تتعرض لها هذه الفئات العمرية على الشبكات الرقمية دون رقابة.
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مشروع القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أثار جدلا حول مضامينه، التي تهدف إلى إلزامية حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والمواجهات السيبرانية التي تهدد حياتهم. (العربية)

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