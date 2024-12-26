بيان من الجيش الإسرائيلي.. ماذا كشف عن استهدافاته في اليمن؟

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واشار الجيش الإسرائيلي إلى أن غاراته على "نظام الحوثي لتنفيذه هجمات ضد دولة إسرائيل ومواطنيها ويقوم بإطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".تابع البيان أنه "من بين تلك الأهداف بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثي لأنشطته العسكرية في مطار صنعاء الدولي وفي محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب، واللتين تستخدمان كبنية تحتية كهربائية مركزية لصالح نظام الحوثي الإرهابي. بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف ورأس كنتيب في القطاع الساحلي في اليمن وفي عمقه".وأضاف: "وكان نظام الحوثي يستخدم هذه البنى التحتية لنقل وسائل قتالية إيرانية إلى المنطقة ووصول مسؤولين إيرانيين اليها. حيث تثبت هذه الأهداف قيام هذا النظام الإرهابي باستخدام بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية".واختتم البيان بالقول إن الجيش الإسرائيلي "لن يتردد في ضرب واستهداف كل جهة تشكل تهديدا على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي. (روسيا اليوم)