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عربي-دولي

تحدث عن قطع "الذراع".. أول تعليق لنتنياهو بعد ضربات اليمن

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:51
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في اليمن.

وقال نتنياهو: "سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني"، متابعاً "بدأنا للتو في اليمن وسنضربهم بكل قوة".
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وكانت انفجارات عنيفة قد دوت في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي.
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