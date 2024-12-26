تحدث عن قطع "الذراع".. أول تعليق لنتنياهو بعد ضربات اليمن

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وقال نتنياهو: "سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الإيراني"، متابعاً "بدأنا للتو في اليمن وسنضربهم بكل قوة".وكانت انفجارات عنيفة قد دوت في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي.