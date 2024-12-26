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مفاجأة.. إسرائيل تنسحب من عدة بلدات في ريف درعا

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:07
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انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل، وبعد ذلك عادت قوات الأمم المتحدة لمواقعها.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات التي دخلها في ريف درعا السوري.
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وذكرت وسائل إعلام سورية أن" القوات الإسرائيلية انسحبت من معظم البلدات التي دخلتها في محافظة درعا "جملة والشجرة وبيت إرة وكويا ومعرية وصيدا الجولان" إلى مواقعها السابقة في الجولان المحتل"، مشيرةُ إلى "بقاء قوات في منطقة قرب يلدة معرية والتي تسمى "الجزيرة" وهي كانت محتلة قبل العام 2011" .

وتزامن ذلك مع عودة دوريات قوات الأمم المتحدة وتوزيع عناصرها على النقاط الفاصلة من جديد.
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