بعد تحطم طائرة أذربيجانية.. مسؤول أميركي يكشف السبب

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يأتي هذا في وقت نقلت فيه قناة "يورونيوز" عن مصادر حكومية آذرية تأكيدها أن صاروخًا روسيًا من نوع "أرض-جو" قد يكون المسؤول عن تحطم الطائرة.وأعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان، قناعت بوزومبايف، بأن "السلطات في بلاده لم تتمكن بعد من تأكيد أو نفي ما إذا كانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت الطائرة"، مضيفاً "بوزومبايف أنه لا يوجد تفسير رسمي للحادث حتى الآن". (سكاي نيوز)