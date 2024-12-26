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عربي-دولي

بعد تحطم طائرة أذربيجانية.. مسؤول أميركي يكشف السبب

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:17
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم الخميس، حول وجود مؤشرات مبكرة تشير إلى أن "نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات قد يكون وراء إصابة الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان".
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يأتي هذا في وقت نقلت فيه قناة "يورونيوز" عن مصادر حكومية آذرية تأكيدها أن صاروخًا روسيًا من نوع "أرض-جو" قد يكون المسؤول عن تحطم الطائرة.

وأعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان، قناعت بوزومبايف، بأن "السلطات في بلاده لم تتمكن بعد من تأكيد أو نفي ما إذا كانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت الطائرة"، مضيفاً "بوزومبايف أنه لا يوجد تفسير رسمي للحادث حتى الآن". (سكاي نيوز)
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