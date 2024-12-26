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مدير منظمة الصحة ينجو من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:36
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، الذي كان متواجدا في اليمن خلال القصف الإسرائيلي، الخميس، أنه "في أمان"، لكنه أشار إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية.

وجاء في بيان لتيدروس على منصة "إكس": "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار"، مضيفا أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضا في أمان، لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.
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وأضاف: "تعرض برج المراقبة وقاعة المغادرة - على بعد أمتار من مكان تواجدنا - والمدرج لأضرار".

وتابع: "علينا الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة".
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