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الرئيس الإيراني: لسنا في صراع مع أحد

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:40
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى للصراع أو النزاع مع أي جهة، مشددا على أن طهران تحمي وحدة أراضيها بقوة، ولن تسمح بأي اعتداء أو تجاوز، كما أنها لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى.
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وفي كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية، أوضح بزشكيان أن الوفاء بالوعود الانتخابية واجب، مؤكدا أن الوقت الحالي هو للعمل وتحقيق تلك الالتزامات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن جميع المشكلات يمكن حلها من خلال الوحدة والتماسك الوطني، قائلا: "حتى لو كانت كل الطرق مغلقة، يمكننا فتح طريق جديد والمضي قدما".
 
كما حذر الرئيس الإيراني، من مساعي أعداء الشعب الإيراني الذين يستغلون الخلافات الداخلية لتعطيل التقدم، مؤكدا أن التماسك والالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية يمكن أن يضمن التغلب على كل التحديات.
 
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