بعد الضربات الإسرائيلية على اليمن.. الحوثيون يكشفون عن الخسائر

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وجاء في بيان للحوثيين أن "شخصين قتلا وجرح 11 في مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع طهران، وبأن ثلاثة أشخاص فقد أثرهم في ميناء رأس عيسى".ووفقاً لمصادر إعلامية حوثية، أسفرت الهجمات عن وقوع قتلى وجرحى، مع استمرار أعمال الإنقاذ في المناطق المستهدفة.وأوضحت وسائل إعلام موالية للحوثيين أنّ الغارات طالت أهدافاً في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة. (الحرة)