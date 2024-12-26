بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.. إيران توضح

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واعتبر بقائي أن "أحداث الأيام الأخيرة في المدن السورية المختلفة والاحتجاجات الشعبية ردا على تدنيس الأماكن المقدسة"، معربا عن "استغرابه للتهم التي لا أساس لها والتي توجهها بعض الأوساط الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".وقال إن "هكذا مزاعم مرفوضة بالكامل"، مؤكداً "على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السياسية والأعراق والمذاهب في هذا البلد واحترام حقوق الأقليات وحفظ حرمة الأماكن الدينية".وشدد على ضرورة الحد من توسع التدهور الأمني والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وتوفير أمن المواطنين.