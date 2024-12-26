14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.. إيران توضح
Lebanon 24
26-12-2024
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، عن رفضه جملة وتفصيلا للتهم الزائفة التي توجهها بعض الوسائل الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
Advertisement
واعتبر بقائي أن "أحداث الأيام الأخيرة في المدن السورية المختلفة والاحتجاجات الشعبية ردا على تدنيس الأماكن المقدسة"، معربا عن "استغرابه للتهم التي لا أساس لها والتي توجهها بعض الأوساط الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".
وقال إن "هكذا مزاعم مرفوضة بالكامل"، مؤكداً "على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السياسية والأعراق والمذاهب في هذا البلد واحترام حقوق الأقليات وحفظ حرمة الأماكن الدينية".
وشدد على ضرورة الحد من توسع التدهور الأمني والعنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وتوفير أمن المواطنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
23:58 | 2024-12-25
25/12/2024 11:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 03:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
01:45 | 2024-12-26
26/12/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
08:12 | 2024-12-26
26/12/2024 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2024-12-26
أول محاكاة عسكرية في تايوان لمواجهة "التوسع الاستبدادي"
16:47 | 2024-12-26
فرنسا تعيد قاعدة "فايا" إلى تشاد
16:18 | 2024-12-26
المفاوضات لم تنهار.. نتنياهو: لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
16:11 | 2024-12-26
رسالة شديدة اللهجة من الجامعة العربية لإيران.. هذا مضمونها
16:05 | 2024-12-26
اعتقال اللواء محمد كنجو حسن.. ما الدور الذي لعبه في عهد الاسد؟
16:03 | 2024-12-26
حزب مؤيد للأكراد يكشف مسار المباحثات مع أوجلان
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24