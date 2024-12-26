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عربي-دولي

إيلون ماسك يدخل على الخط.. هذا ما قاله عن حقن إنقاص الوزن

Lebanon 24
26-12-2024 | 15:48
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أظهر إيلون ماسك أغنى رجل في العالم قوامًا أكثر رشاقة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العطلة يوم الأربعاء بينما كشف عن تناوله لدواء مضاد للسمنة للتخلص من الوزن الزائد.

وسلط منشور ماسك الضوء على مدى انتشار عقاقير إنقاص الوزن مثل أوزمبيك وويقوفي Ozempic وwegovy في السنوات الأخيرة حيث اعترفت الشخصيات العامة علنًا باستخدامها، ما ساعد في زيادة التصورات والمحادثات حول إنقاص الوزن.
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ونشر صورة لنفسه على X في يوم الكريسماس مرتديًا زي بابا نويل، وعلق على الصورة "Ozempic Santa".
وأضاف: "من الناحية الفنية، مونجارو، لكن هذا ليس له نفس التأثير". (العربية)
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