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عربي-دولي

بعد تبني إسرائيل للعملية.. تفصيل جديد يُكشف عن "اغتيال هنية"

Lebanon 24
26-12-2024 | 15:54
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أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن معطى جديد حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم 31 تموز 2024.

وقالت القناة الاسرائيلية، إن "القنبلة التي قتلت إسماعيل هنية في غرفته كانت موضوعة في وسادته الخاصة".
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وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 23 كانون الاول، بمسؤولية تل أبيب عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وذلك في أول تبنّ إسرائيلي رسمي للاغتيال الذي نفذ في العاصمة الإيرانية طهران.
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