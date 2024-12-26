بعد تبني إسرائيل للعملية.. تفصيل جديد يُكشف عن "اغتيال هنية"

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وقالت القناة الاسرائيلية، إن "القنبلة التي قتلت إسماعيل هنية في غرفته كانت موضوعة في وسادته الخاصة".وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 23 كانون الاول، بمسؤولية تل أبيب عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وذلك في أول تبنّ إسرائيلي رسمي للاغتيال الذي نفذ في العاصمة الإيرانية طهران.