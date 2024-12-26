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عربي-دولي

رسالة شديدة اللهجة من الجامعة العربية لإيران.. هذا مضمونها

Lebanon 24
26-12-2024 | 16:11
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وجهت الجامعة العربية، اليوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة لإيران.

وقالت الجامعة العربية "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد".
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وتابعت "وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".
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