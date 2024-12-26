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المفاوضات لم تنهار.. نتنياهو: لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء

Lebanon 24
26-12-2024 | 16:18
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قال موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الأسرى، موضحا أنه قال في اجتماع إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة.
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وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، اليوم الخميس، أن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة.

ونقل موقع "ولا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة. (العربية)
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