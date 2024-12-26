فرنسا تعيد قاعدة "فايا" إلى تشاد

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وأفاد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس"، ان جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط، غادروا "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة القاعدة تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبّع مجريات الخطّة". (سكاي نيوز)