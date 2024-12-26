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فرنسا تعيد قاعدة "فايا" إلى تشاد

Lebanon 24
26-12-2024 | 16:47
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أعادت فرنسا قاعدة "فايا" إلى الجيش التشادي، يوم الخميس، بعد أقلّ من شهر على الإعلان المفاجئ عن فسخ الاتفاقات العسكرية بين باريس ونجامينا، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان التشادية في بيان.

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وأفاد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس"، ان جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط، غادروا "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي. 

وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة القاعدة تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبّع مجريات الخطّة". (سكاي نيوز) 

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