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عربي-دولي

معارك مشتعلة قرب لبنان.. الأولى منذ سقوط الأسد في هذه المنطقة

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:26
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اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الخميس، بين إدارة العمليات العسكرية ومسلحين ينتمون لإحدى المجموعات الرديفة للجيش السوري سابقًا في بلدتي بلقسة وخربة الحمام بريف حمص الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر ميدانية أن كمينًا استهدف مجموعة تابعة لإدارة العمليات العسكرية على أطراف بلدة بلقسة، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين.
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وردًا على ذلك، أرسلت إدارة العمليات تعزيزات كبيرة شملت دبابات وطائرات مسيّرة، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".
 
وأضافت مصادر الوكالة أن قرى ريف حمص الغربي لم تدخلها إدارة العمليات العسكرية منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث يوجد داخل قرى بلقسة وخربة الحمام وغزيلة ما يقارب الـ 400 مسلح ممن ينتمون إلى مجموعات رديفة للجيش السوري تملك أسلحة متوسطة وثقيلة، وتقوم بالاحتماء داخل تلك القرى المتصلة جغرافياً مع الأراضي اللبنانية.

وتابعت المصادر أن قذائف صاروخية سقطت داخل عدة قرى وبلدات قريبة من منطقة الاشتباكات دون معلومات عن سقوط ضحايا بصفوف المدنيين حتى اللحظة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت حملة أمنية، صباح اليوم الخميس، في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بعد مقتل 14 عنصراً من الأمن العام على أيدي مسلحين متحصنين داخل تلك المنطقة. (ارم نيوز)

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