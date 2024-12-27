اليمن: يجب وقف التهديدات من جانب إسرائيل والحوثيين

طالب مستشار رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي الصراري في تصريحات خاصة لـ"العربية" بضرورة وقف التهديدات من جانب إسرائيل والحوثيين، مشيرا إلى تورط الميليشيات الحوثية في التصعيد الحالي.

وأشار مستشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الضربات الإسرائيلية على اليمن كانت قوية، موضحا أن التصعيد الإسرائيلي يلحق الضرر بالشعب اليمني.

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