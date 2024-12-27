تحضيرات تنصيب ترامب على قدم وساق.. تفاصيل اليوم التاريخي

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سعيا لتحويل مراسم تنصيبِه إلى حدثٍ عالمي، وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوات إلى بعض الزعماء الأجانب لحضور حفل التنصيب في العشرين من يناير، بمن في ذلك خصومه.فقد بدأ العد العكسي للتاريخ المنتظر - 20 كانون الثاني 2025 - يوم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.ترامب دعا إلى حفل تنصيبه 50 ضيفا وأبرز المدعويين الرئيس الصيني، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين لأميركا.رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي لم يسبق أن حضر تنصيب أي رئيس أميركي أيضا سيحضر وفق الإعلام الأميركي.كما دعا ترامب رئيسين من المؤيدين الأقوياء له ولإسرائيل، هما الأرجنتيني خافيير ميلي والمجري فيكتور أوربان.من المتوقع أن يكون تنصيب ترامب في 2025 تاريخيا، لأنه من المتوقع أن يجمع ترامب رقما تمويليا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ تنصيب الرؤساء الأميركيين، بعد أن اصطفت كبرى الشركات لتمويل الحفل، لكسب ود ترامب كما تقول "أكسيوس" Axios.فمثلا أعلنت شركة "تويوتا" عن التبرع بقيمة مليون دولار وكذلك قدمت "فورد" أيضا. ويشارك وادي السيليكون في حملة التبرع.. فـ"أمازون" و"ميتا" و"أوبن إي آي" ستتبرع كل شركة منها بمليون دولار، بينما ستقدم "أوبر" مليوني دولار.أما حفل التنصيب فسيقام في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول والحدث الأبرز في هذا التنصيب هو أداء اليمين الدستورية.وبعد اختتام حفل القسم يغادر الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مبنى الكابيتول ليبدأ الرئيس المنتخب مهام عمله، التي تنتهي بـ20 كانون الثاني 2029. (الحدث)