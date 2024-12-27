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عربي-دولي

هل دخل ماهر الأسد إلى العراق بعد سقوط النظام؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 02:32
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أكد رئيس وزراء العراق في تصريحات لـ"العربية" على احترام بلاده لإرادة الشعب السوري، مشيرًا إلى أن العراق يتطلع إلى عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل للأزمة السورية. وأضاف أن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
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في سياق آخر، أشار إلى أن تنظيم داعش قد استولى على كمية كبيرة من الأسلحة التابعة للجيش السوري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العراق لن يسمح بدخول الأسلحة أو الجماعات المسلحة عبر الحدود السورية.

كما نفى رئيس الوزراء العراقي أي طلب من نظام الأسد للتدخل العسكري في سوريا، مؤكدًا أن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام.
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