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عربي-دولي

اوكرانيا: أرسلنا 500 طن من الدقيق إلى سوريا

Lebanon 24
27-12-2024 | 04:45
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده أرسلت 500 طن من الدقيق إلى سوريا.
جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، أوضح فيه أنهم قدموا الدقيق بهدف مساعدة الشعب السوري.
وأوضح أنه تم إرسال 500 طن من الدقيق الأوكراني إلى سوريا في إطار برنامج المساعدات الإنسانية "الحبوب من أوكرانيا"، الذي تنفذه كييف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
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وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المساعدات إلى 167 ألف شخص من 33 ألف و250 عائلة في الأسابيع المقبلة.
كما أعرب عن تمنياته في الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها. (الاناضول)
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