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عربي-دولي

أبرز 8 قرارات سيُوقّعها ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض... ما هي؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:11
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تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بتطبيق مجموعة من السياسات في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض، منها ما يتعلق بلمفات الهجرة والحدود، والتربية الجنسية في المدارس.

ومن أبرز الملفات التي وعد ترامب باتخاذ قرارات حاسمة في شأنها، مع انطلاق فترته الرئاسية الثاني:
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-إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

-بدء أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأميركي

- تحفيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتسريع تصاريح الحفر والتكسير الهيدروليكي

-التراجع عن اللوائح البيئية

-العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بأحداث 6 كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول

-التوقيع على أمر تنفيذي من شأنه قطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة "تدفع نظرية العرق وجنون المتحولين جنسيا وغيرها من المحتويات العنصرية أو الجنسية أو السياسية غير المناسبة بحياة أطفالنا".

-التراجع عن سياسات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية

-فرض الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا والصين (روسيا اليوم)
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