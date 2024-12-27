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الرئيس الألماني يحلّ البرلمان... ويدعو إلى انتخابات في 23 شباط

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:37
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أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 شباط المقبل.


وقال شتاينماير في العاصمة برلين اليوم الجمعة، إنه "في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان". (روسيا اليوم)
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