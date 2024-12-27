بماذا وصف وزير إسرائيليّ الحكومة الجديدة في سوريا؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، إن "الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة".





وقال ساعر في اجتماع عمل عقده مع مسؤولين مدنيين في وزارة الخارجية: "يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قد تم انتخابها ديمقراطيا. إنها عصابة إرهابية كانت موجودة سابقا في إدلب وسيطرت على العاصمة ومناطق أخرى". (روسيا اليوم)

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