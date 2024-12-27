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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعترض فجرا صاروخا أطلق من اليمن.. وإصابة شخص (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2024 | 23:10
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سمع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن، فجر اليوم السبت.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".
 
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن شخصا أصيب جرّاء إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر أمس الجمعة، اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن قبل دخوله إلى وسط البلاد.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون توقف أثناء تفعيل صفارات الإنذار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين تتضمن إجراءات لإلحاق الضرر بنظام الجماعة وقادتهم.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، قد أفادت بأن التقييمات في تل أبيب تشير إلى أن الحملة ضد الحوثيين ستستمر لأسابيع عدة.(سكاي نيوز)




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