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انفجار سيارة أمام مسجد وسط منبج.. "قسد" تخلي مسؤوليتها

Lebanon 24
27-12-2024 | 23:21
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نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن تكون مسؤولة عن التفجير الذي وقع في وسط مدينة منبج بشمال سوريا، يوم الجمعة.

وقالت "قسد" في منشور على حسابها في "إكس"، اليوم السبت: "ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة منبج مساء أمس، ونرفض أي اتهام لقواتنا بالتورط فيه".
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وأضاف المنشور: "ندعو أهلنا في منبج وعقلائها إلى التكاتف لكشف الجناة الحقيقيين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي الذين تتزايد أفعالهم الإجرامية في القتل والنهب وترهيب المدنيين".
وأعلن الدفاع المدني السوري، مساء الجمعة، انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج.

ميدانيا، أعلنت "قسد" إصابة عدة مدنيين جراء قصف تركي بعشرات من قذائف المدفعية استهدف قرية أصلانكي جنوبي عين العرب شمالي سوريا. (سكاي نيوز)
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