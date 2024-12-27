للمرة الاولى.. تركيا تسمح بزيارة أوجلان المسجون

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وطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الزيارة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان حليف رئيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقتراحا يهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور.



ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة إمرالي جنوب إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عاما. قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، اليوم الجمعة، إن تركيا قررت السماح لأعضاء الحزب في البرلمان بإجراء محادثات وجها لوجه مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، في سجنه الواقع في جزيرة، في أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من 10 سنوات.وطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الزيارة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان حليف رئيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقتراحا يهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور.ويقضي أوجلان حكما بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة إمرالي جنوب إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عاما.

وقبل شهرين، دفعت زيادة حدة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتغير المعادلات السياسية إلى طرح أول محاولة لإنهاء الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد، لكن فرص نجاح هذا المسعى ظلت غامضة، إذ لم تقدم أنقرة أي أدلة على ما قد تستلزمه مثل هذه الخطوة.



وقال عدد من السياسيين والمحللين لوكالة "رويترز"، حينها، إن اقتراح السلام الذي قدمه حليف وثيق للرئيس أردوغان أثار حالة من الأمل والغموض حيال النهج الذي قد يتبعه الرئيس التركي في المضي قدماً.



وفي تأكيد على مدى صعوبة استئناف محادثات السلام بعد آخر جهد بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بين عامي 2013 و2015، أعلن حزب العمال مسؤوليته عن هجوم مسلح أودى بحياة خمسة أشخاص في أنقرة الأسبوع الماضي.



لكن إحلال السلام سيجلب مكاسب كبيرة لتركيا، إذ سيخفف العبء عن قواتها الأمنية ويعزز الاقتصاد في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية ويخفف التوتر الاجتماعي.(العربية)