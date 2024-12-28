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عربي-دولي
بعد حديث زيلينسكي عن قوات كورية شمالية في أوكرانيا.. هذا ما كشفته أميركا
Lebanon 24
28-12-2024
|
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، الجمعة، أن القوات الكورية الشمالية تتعرض لخسائر بشرية فادحة على خطوط المواجهة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، إذ قتل أو جرح ألف من جنودها الأسبوع الماضي وحده في منطقة كورسك في روسيا.
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ويتجاوز العدد بكثير الرقم الذي قدمه المسؤولون الأميركيون سابقا.
وأضاف كيربي: "من الواضح أن القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يعاملون هذه القوات على أنها يمكن التضحية بها ويأمرونها بهجمات يائسة ضد الدفاعات الأوكرانية"، واصفا هجمات القوات الكورية الشمالية بأنها "هجمات جماعية ومتفرقة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي إن قوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر "فادحة للغاية" ويتم الزج بها في المعركة دون حماية تذكر من القوات الروسية.
وأضاف: "نرى أنه لا يوجد أي اهتمام من الجيش الروسي أو القادة الكوريين الشماليين في ضمان بقاء هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين على قيد الحياة".
وتابع: "كل شيء مُعد بحيث يصبح من المستحيل علينا إيقاعهم في الأسر. هناك حالات يتم فيها إعدامهم من قبل قواتهم. يرسلهم الروس لشن هجمات دون حماية تذكر". (سكاي نيوز)
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