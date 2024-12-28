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مقتل 19 جندياً باكستانياً في اشتباكات حدودية مع طالبان

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:52
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لقي 19 جنديا في باكستان مصرعهم إثر اشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها بين حركة طالبان والقوات الباكستانية، نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع في حركة طالبان.

وأضافت المصادر أن 3 مدنيين قتلوا بعد سقوط قذيفة هاون من الجانب الباكستاني في ولاية بكتيا، شرقي أفغانستان.
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وقبل أسبوع، استهدفت غارات جوية باكستانية مواقع لطالبان، وأسفرت حينها عن مقتل 46 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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