مقتل 19 جندياً باكستانياً في اشتباكات حدودية مع طالبان

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لقي 19 جنديا في باكستان مصرعهم إثر اشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها بين حركة طالبان والقوات الباكستانية، نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع في حركة طالبان.وأضافت المصادر أن 3 مدنيين قتلوا بعد سقوط قذيفة هاون من الجانب الباكستاني في ولاية بكتيا، شرقي أفغانستان.وقبل أسبوع، استهدفت غارات جوية باكستانية مواقع لطالبان، وأسفرت حينها عن مقتل 46 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.