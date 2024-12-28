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عربي-دولي

كُشِفَت الجهة.. من أسقط الطائرة الأذربيجانية؟

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:02
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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بمسؤولية موسكو عن سقوط الطائرة الأذربيجانية، بحسب ما أفاد به الكرملين ونقلته وسائل الإعلام الروسية.

وجاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وإلهام علييف، حيث تمت الإشارة إلى أن الطائرة الأذربيجانية حاولت الهبوط في غروزني أثناء تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجمات طائرات مسيّرة أوكرانية.
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واعتذر الرئيس بوتين للرئيس علييف بسبب وقوع حادث الطائرة الأذربيجانية في أجواء روسيا.

وأبلغ الرئيس الروسي نظيره الأذربيجاني بأن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا أثناء هبوط الطائرة المنكوبة. (العربية) 
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