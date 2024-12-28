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تُعادل 5 مرّات قنابل "جيدام" التي استُخدِمت في حرب لبنان.. هكذا تقوم إسرائيل بتفجير المنازل في غزة

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:49
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أفاد موقع "واينت" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم ناقلات قديمة لتفجير أطنان من المتفجرات في منازل الفلسطينيين شمال غزة وهي السبب بسماع انفجارات في تل أبيب والقدس خلال اليومين الماضيين.

وقال الموقع إن القوات تستخدم ناقلات جنود مدرعة قديمة من طراز M-113 والتي نادرا ما يستخدمها الجيش الإسرائيلي مملوءة بأطنان من المتفجرات، ويتم إرسالها للتفجير عن بعد من أجل تهيئة المواقع قبل دخول المقاتلين.
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وأدى تفجير هذه الناقلات إلى هز شوارع إسرائيل حيث يعادل استخدام كل ناقلة منها نحو 4 إلى 5 مرات قنابل "جيدام" الذكية، وقد تم استخدامها أيضا ضدّ أهداف لحزب الله في لبنان. (روسيا اليوم)
 
 
 

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