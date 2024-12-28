مفاجآت جديدة عن اغتيال هنية: كيف نجح الموساد في تنفيذ المهمة على أرض طهران؟

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر معلومات جديدة حول عملية اغتيال إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس، في طهران. وكشفت التحقيقات أن هنية كان يزور الموقع ذاته في العاصمة الإيرانية عدة مرات وكان يقيم في نفس الغرفة خلال كل زيارة.وفقًا للتفاصيل الواردة، تم اغتيال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته، وقد جرى تصميم القنبلة بشكل خاص بحيث لا تؤدي إلى مقتل أي شخص آخر غيره. وتضيف القناة أن القنبلة وضعت في غرفته قبل بداية مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه.كما تم الكشف عن حادثة تعطل مكيف الغرفة في ليلة اغتيال هنية، وهو ما كان سيؤدي إلى إلغاء العملية. ومع ذلك، تمكن الإيرانيون من إصلاح المكيف في الوقت المناسب، مما مهد الطريق لإتمام المهمة.وصف التحقيق عملية اغتيال هنية بأنها واحدة من أخطر وأهم العمليات في تاريخ جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، حيث تتسم بمستوى عالٍ من الدقة والسرية. (الجزيرة)