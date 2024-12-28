مكتب نتنياهو ينفي أنباء عن "صفقة مصغرة"

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قال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام "صفقة مصغرة" لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هو "محض كذب".وكانت القناة 12 العبرية نقلت عن مشاركين في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قولهم إن حركة حماس "قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق رهائن كخطوة رمزية قبل تنصيب ترامب".