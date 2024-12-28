Advertisement

عربي-دولي

مكتب نتنياهو ينفي أنباء عن "صفقة مصغرة"

Lebanon 24
28-12-2024 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1298756-638710241134720590.png
Doc-P-1298756-638710241134720590.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام "صفقة مصغرة" لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هو "محض كذب".

وكانت القناة 12 العبرية نقلت عن مشاركين في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قولهم إن حركة حماس "قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق رهائن كخطوة رمزية قبل تنصيب ترامب".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2024-12-29
00:14 | 2024-12-29
23:53 | 2024-12-28
23:32 | 2024-12-28
16:53 | 2024-12-28
16:25 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24