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عربي-دولي

معلومات جديدة.. ما مصير القواعد الروسية في سوريا؟

Lebanon 24
29-12-2024 | 02:34
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن بلاده ليست على علم بمراجعة السلطات السورية للمعاهدات المتعلقة بقواعدنا العسكرية.

وأضاف لافروف: "يمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها".
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وتابع وزير الخارجية الروسي: "لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد". (ارم نيوز)
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