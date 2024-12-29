معلومات جديدة.. ما مصير القواعد الروسية في سوريا؟

Advertisement

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن بلاده ليست على علم بمراجعة السلطات السورية للمعاهدات المتعلقة بقواعدنا العسكرية.وأضاف لافروف: "يمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها".وتابع وزير الخارجية الروسي: "لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد". (ارم نيوز)