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عن مستشفى كمال عدوان.. هذا ما تعهد به الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:36
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نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي تعهده بعدم السماح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "لقد أكملنا عزل جباليا ومناطق شمال القطاع عن مدينة غزة، صارت لدينا قدرة أفضل لمراقبة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا".
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تابع: "لن نسمح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان". (سكاي نيوز) 

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