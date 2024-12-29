لافروف والصفدي يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف ناقش هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا وما حولها، فضلا عن جدول الاتصالات الثنائية المقبلة على أعلى مستوى.وأوضحت الخارجية في بيان: "تبادل الطرفان تقييمات مفصلة للوضع في سوريا وما حولها، وتم الإجماع على ضرورة بذل كافة الجهود والاحترام الكامل للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفي المقام الأول، الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها، وتنظيم حوار وطني شامل بمشاركة كافة الأطراف السياسية والعرقية، وبمشاركة جميع اللاعبين الخارجيين الذين لديهم مصالح في سوريا ويمكن أن يكون لهم تأثير إيجابي على البحث عن توافق وطني".أضافت أن الوزيرين اتفقا على مواصلة "التعاون الوثيق لتعزيز النهج المذكور"، مشيرة إلى أنه تمت "مناقشة جدول الاتصالات الروسية الأردنية المقبلة على مستوى عال".كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية لتحقيق السلام العادل في المنطقة.