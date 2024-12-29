من تاريخ ميلاده الى طبقه المفضل... تفاصيل جديدة عن حياة الشرع الخاصة







فأتت إجابته مفاجئة نسبيا، إذ أوضح أن حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافراً .

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وتابع أنه اعتاد بسبب الظروف أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفاً على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.



كما لفت إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الاول الجاري، لا يجد وقتاً للنوم.



إلى ذلك، كشف قصة طريفة حول تاريخ ميلاده، إذ قال إن يوم ميلاده الحقيقي هو 29 تشرين الأول، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 تموز.



وأكد أن التاريخ لم يتم تعديله أو تصحيحه منذ عام 1982 أي موعد ميلاده، وبقي خاطئا في السجلات الرسمية.



بعدما روى لنا حكاية تاريخ ميلاده، سأل فريق "العربية.نت" قائد إدارة العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عن طبقه المفضل.فأتت إجابته مفاجئة نسبيا، إذ أوضح أن حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافراً .وتابع أنه اعتاد بسبب الظروف أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفاً على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.كما لفت إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الاول الجاري، لا يجد وقتاً للنوم.إلى ذلك، كشف قصة طريفة حول تاريخ ميلاده، إذ قال إن يوم ميلاده الحقيقي هو 29 تشرين الأول، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 تموز.وأكد أن التاريخ لم يتم تعديله أو تصحيحه منذ عام 1982 أي موعد ميلاده، وبقي خاطئا في السجلات الرسمية.

يشار إلى أن شبكة "العربية" (قناتي العربية والحدث، وموقع العربية.نت)، كانت انفردت بأول مقابلة خاصة للشرع مع محطة عربية. وقال في المقابلة التي بثت اليوم الأحد: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا، فكل من قدم تضحيات حرر البلاد". ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.



كما أضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: "حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا".



إلى ذلك، اعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".



وستعرض المقابلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية وسوريا. (العربية)