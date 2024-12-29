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وزارة الداخلية المصرية: مقتل ضابط وعنصري أمن جرّاء انفجار غاز في أكاديمية الشرطة

Lebanon 24
29-12-2024 | 18:36
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قٌتل ضابط شرطة وعنصري أمن جراء انفجار غاز داخل أكاديمية الشرطة في منطقة التجمّع الخامس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، في وقت مبكّر من صباح الإثنين: "انفجار غازى أثناء أعمال الصيانة في أحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة ووفاة ضابط وعنصرَي شرطة".
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