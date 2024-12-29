بعد جراحة البروستاتا.. نقل نتنياهو إلى "جناح محصن تحت الأرض"

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ستعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعيه، بعد عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد.وأجريت الجراحة في المركز الطبي "هداسا" في القدس.وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن رئيس الوزراء "نقل إلى جناح محصن تحت الأرض للتعافي".وأضاف المكتب: "انتهت الجراحة بنجاح من دون مضاعفات. استيقظ رئيس الوزراء وهو في حالة جيدة وهو في وعيه تماما".ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن. (سكاي نيوز)