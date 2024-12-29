لافروف: "الناتو" متورط في ضربات صاروخية بعيدة المدى على روسيا وفي غزو كورسك

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أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن الناتو تورط في ضربات صاروخية بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية مشيرا إلى أن الحلف نفسه متورط أيضا في غزو مقاطعة كورسك جنوبي غرب روسيا.رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة "تاس" على ما يشاع عن مشاركة جنود من كوريا الشمالية في القتال إلى جانب روسيا وأكد أن هذا ينطبق عليه المثل الروسي "قبعة اللص تحترق".وقال الوزير: "اقترح على الناتو، الذي شارك في غزو مقاطعة كورسك وفي الهجمات الصاروخية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، أن ينظر إلى نفسه في المرآة، قبل إلقاء اللوم على روسيا في مسألة التصعيد".وعن مزاعم تورط جنود من كوريا الشمالية وتسببها في تصعيد النزاع في أوكرانيا: "لقد علقنا مرارا على الضجيج حول هذه القضية، والذي تجري تغذيته باستمرار في الغرب. في الآونة الأخيرة أصبح تسريب المعلومات بصورة أكثر عدائية".وأردف لافروف: "يشارك الناتو في غزو مقاطعة كورسك وفي الهجمات الصاروخية بعيدة المدى على الأراضي الروسية. وقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح عن هذا الأمر خلال خطاباته العامة الأخيرة. إذا ما هو نوع التصعيد من جانبنا الذي يمكن أن نتحدث عنه؟".وشدد الوزير أنه في ظل ظروف الحرب الإعلامية "لا يمكن للمرء أن يتوقع الموضوعية من جانب الغربيين".وأردف: "سندحض بهدوء وعقلانية تلميحاتهم المناهضة لروسيا". (روسيا اليوم)