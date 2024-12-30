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عربي-دولي

بعد وفاة كارتر... بايدن يعلن التاسع من كانون الثاني يوم حداد في الولايات المتحدة

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:26
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